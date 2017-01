Kraftig Schulz-oppsving for SPD

ANNONSE

Siden forrige meningsmåling, for omtrent en uke siden, har SPD økt oppslutningen med hele 5 prosentpoeng til 26 prosent på en måling fra instituttet Insa. Det betyr at støtten til koalisjonspartiet i konservative Merkels regjering for øyeblikket er større på målingen enn da de fikk 25,7 prosent av stemmene ved valget i 2013.

Tidligere EU-topp Schulz ble valgt til SPDs statsministerkandidat søndag. Det blir dermed Schulz, og ikke tidligere partileder og nåværende visestatsminister Sigmar Gabriel, som skal utfordre statsminister Angela Merkel om statsministerposisjonen under det tyske parlamentsvalget i september.

Merkels CDU blir stående på 32,5 prosent, mens De grønne, høyreliberale FDP, venstreorienterte Die Linke og høyrepopulistiske Alternativ for Tyskland (AfD) alle går ned med mellom 0,5 og 1,5 prosentpoeng.

Schulz har uttrykt at han er positiv til EU, og har lovet å kjempe mot de nasjonalistiske kreftene i Tyskland og ellers i EU-blokken. En måling fra YouGov viser at 42 prosent av tyskere tror hans lederskap er positivt for SPD, mens 37 prosent tror Schulz kan gi SPD et bedre valgresultat enn i 2013.

