Kreftsyke i USA er vettskremte over Trumps kommende lov

NEW YORK (Nettavisen): - Jeg ville sannsynligvis ha vært død, og min familie ville sannsynligvis ha gått konkurs etter å ha forsøkt å hjelpe meg, sier Ashley Walton (32) til The Washington Post.

Liv eller død



Hun er kreftsyk og har vært det i fire år. Da hun først fikk sykdommen, var hun arbeidsledig og uten sykeforsikring, så hun hadde ikke råd til å oppsøke legehjelp. Hun fikk heller ikke kjøpe sykeforsikring, fordi alle selskapene avslo henne.

Da Californias helsetilbud ble utvidet gjennom «Affordable Care Act», bedre kjent som Obamacare, ble hun omsider kvalifisert for sykeforsikring og fikk hjelp. Etter to store operasjoner og cellegiftbehandling er hun fremdeles ikke frisk, men kreften er slått tilbake.

Walton frykter nå konsekvensene av at president Donald Trump og det republikanske partiet vil fjerne Obamacare.

- Kreftoverlevende lever eller dør som følge av forsikringen, sier Walton.

Denne uka har det vært arrangert politiske møter over hele USA, i forbindelse med at senatorer har besøkt hjemstatene sine. Disse folkemøtene har bydd på høy temperatur, noe republikanerne forklarer med at demokratene har utplassert aktivister, men mange av de mest forbannede velgerne er vanlige amerikanere som er bekymret for sykeforsikringen sin.

THIBODAUX, LOUISIANA: Senator Bill Cassidy (R) svarer på spørsmål fra June Butler om han kan garantere at alle som er forsikret under Affordable Care Act vil dekkes av republikanernes kommende lov.

Venter spent

Før Obamacare kunne forsikringsselskapene helt enkelt si nei til å ta inn kunder som hadde tidligere sykdom. Under Obamacare ble den muligheten fjernet. Hva som skjer når Obamacare fjernes, er det foreløpig ingen som vet.

- Folk er vettskremte, sier Erin Price Schabert, som ble behandlet for brystkreft for sju år siden. Hun er spent på om denne historikken vil medføre at hun blir nektet sykeforsikring når republikanerne vedtar sin lov.

Schabert jobber for en kreftstøttegruppe i Washington, hvor de fleste hun er i kontakt med er for gamle til å dekkes av foreldrenes forsikring og mange er selvstendig næringsdrivende som ikke dekkes av en bedrifts forsikringsordninger.

- Affordable Care Act er deres livredning, sier Schabert til The Washington Post.

Republikanerne jobber med å utarbeide en ny lov. Hvis partiet finner en vei til en plan som både garanterer alle amerikanere rett til sykeforsikring, vil mange syke amerikanere bli svært lettet.

RACHEL POTTER viser fram sin sønn Jude i deres hjem i Nashville. Sangerinnen som har reist landet rundt med musikalen Wicked forteller til Associated Press at hun ikke hadde råd til sykeforsikring før Affordable Care Act.

DEMONSTRANTER i Denver i Colorado 7. februar 2017.

The Washington Post skriver at republikanerne har planer om å fjerne kravet om at de fleste amerikanere må være forsikret, men har foreløpig ikke lagt fram hvordan de skal motivere friske mennesker til å tegne forsikring.

Motstanden mot Affordable Care Act skyldes i stor grad at friske kunder føler at de må betale for mye.

Uten en balanse mellom friske og syke kunder, vil prisene skyte til himmels og forsikringsselskap trekke seg ut, noe som kan føre til at markedet kollapser.

HOLDT TALE: President Donald Trump ankommer scenen under CPAC-konferansen i Oxon Hill i Maryland fredag.

- Imploderer

Da visepresident Mike Pence holdt sin tale under «Conservative Political Action Conference» i Maryland, lovet han ifølge Politico at den nye loven ville ivareta Obamacares beskyttelse av pasienter med tidligere sykdom, men at den vil ha flere løsninger basert på et fritt marked, som eksempelvis muligheten til å kjøpe sykeforsikring på tvers av delstatslinjene.

President Donald Trump gikk ikke så detaljert til verks under sin tale under CPAC fredag.

- Vi skal fjerne og erstatte Obamacare, sa Trump.

- Jeg sier til Paul Ryan og de andre som jobber veldig hardt med dette; «fra et rent politisk standpunkt er det aller beste vi kan gjøre, å gjøre absolutt ingenting. La det implodere. Det imploderer allerede. Demokratene vil komme til oss og trygle om hjelp, for det er deres problem». Men dette vil ikke være det rette å gjøre, la presidenten til.

Mer konkret enn dette, ble han ikke.