Krigsfly eskorterte Ryanair-fly

Ryanair-fly ble avskjært av militært jagerfly og eskortert til Stansted.

Et RAF-fly av typen Typhoon eskorterte et Ryanair-fly til Stansted flyplass onsdag. Flyplassen ble midlertidig stengt da flyet ble eskortert til bakken.

Flyplassen er nå åpen igjen.

@BBCEngland Not a sight you see everyday. Ryanair flight being tailed by a fighter plane. Something going on? Hope all is well over Suffolk pic.twitter.com/4yFTom2lMF — Andy Longhurst (@AndyLonghurstUK) 4. oktober 2017

Det britiske forsvaret bekrefter at de dirigerte et jagerfly for å avskjære et passasjerfly. Dette landet altså på Stansted, som er flyplassen som blir brukt i forbindelse med sikkerhetstrusler, skriver The Mirror.

Stansted flyplass opplyser ved 10.30-tiden at flyplassen er gjenåpnet og fungerer som normalt.

- Flyavganger ble midlertidig innstilt grunnet en omdirigering av et fly til Stansted, melder Stansted Airport på Twitter.

- Vi er klar over situasjonen på Stansted flyplass. Vi vil gi dere mer informasjon når vi kan, skriver politiet på Twitter.

We are aware of an incident at Stansted Airport. We will bring you more information when we can. — Essex Police (@EssexPoliceUK) 4. oktober 2017

