Krise i svensk politi: Strøm av oppsigelser

Flere problemområder. Samtidig går antallet politifolk ned.

Svenske medier skriver om «poliskrisen» og om politifolk som leverer inn skiltet og gir opp.

Ifølge Aftenposten fredag er det dobbelt så mange svenske politfolk som har sluttet sammenlignet med for fem år siden. Mange av dem som sier opp er politifolk under 40 år.

I 2016 sluttet 950 politifolk. I dette tallet inngår også pensjonsavganger. I år har 500 politifolk sluttet.

Opposisjonen i Sverige kritiserer regjeringen og sier tallene er dramatiske selv når man tar bort pensjonsavganger.

Rundt tusen politifolk har sluttet i hvert av de to siste årene, og det er ikke nok nyutdannete til å dekke opp, skriver avisa.

Kommunene hardt rammet

- Det er ganske alvorlig, sier Greta Berg, ansvarlig for sikkerhetsspørsmål i svenske kommuner og landsting, til Svenska Dagbladet. Hun bekrefter at kommunene er hardt rammet av politikrisen og at kostnadene for bruk av vektere stiger kraftig.

I Stockholm, Göteborg og Malmö har de årlige kostnadene til vektertjenester økt med mange millioner kroner.

- Nå gir jeg opp

- Siden omorganiseringen i 2015 har det bare gått utforbakke. Nå gir jeg opp, skrev politimannen Alexander Cederlöv i et innlegg i Expressen i april i år, et innlegg som fikk mye oppmerksomhet.

Cederlöv mener det handler om mer enn lønn. Han peker på arbeidsmiljø, dataprogrammer, teknikk og utstyr som svikter og langer videre ut mot «sjefer som mangler bakkekontakt», «en HR-avdeling som forakter ansatte» og en arbeidsgiver han mener signaliserer at politifolk er lite verdt og et straffesystem som ikke har forutsetning for å bekjempe det han kaller «livsstilskriminelle».

Flere farlige områder

Utfordringene står i kø, og de såkalt «særlig utsatte områdene», områder som legger beslag på store ressurser, teller nå 23 - mot 15 for to år siden.

Totalt har svensk politi pekt ut 61 områder i landet som er utsatte. 23 av disse bedømmes som særlig utsatte. Bydelene Rinkeby i Stockholm, Rosengård i Malmö og Ronna i Södertälje er blant disse.

Nye områder som ble føyd til lista i år var Norrby (Borås), Karlslund (Landskrona), Skäggetorp (Linköping) og Gottsunda (Uppsala).

Sluker politiressurser

- De særlig utsatte områdene kommer til å være prioritert i vår fordeling av politiressursene de kommende årene, uttalte rikspolitisjef Dan Eliasson da rapporten ble presentert 21. juni ifølge polisen.se.

- Samtidig skal vi ha fokus på utviklingen i de andre områdene og sikre at vi bruker de metoder og verktøy vi har for å bekjempe kriminaliteten effektivt, sa han videre.

Legger fram handlingsplan i høst

I alle de 61 områdene skal det lages treårige handlingsplaner. Disse blir lagt fram i september.

- Politifolk som jobber i disse områdene har et tøft arbeidsmiljø. Rutinemessige oppdrag fører ofte til truende situasjoner. Tross satsing på utrustning, utdanning og lønnstillegg synes mange at prisen for å jobbe i disse områdene er vel høy. Ambisjonen om å øke antallet politifolk i disse områdene er derfor helt nødvendig også for å sikre et akseptabelt arbeidsmiljø, uttalte Eliasson.

