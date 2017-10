Krisemøte om Catalonia i Madrid

Spanias statsminister Mariano Rajoy samlet lørdag regjeringen til krisemøte for å begynne arbeidet med å frata Catalonia deler av selvstyret.

Den spanske regjeringen skal først avgjøre hvilke deler av selvstyret de skal slå en strek over, for deretter å finne ut hvordan det skal gjøres i praksis.

Catalonia har i dag en stor grad av selvstyre, blant annet når det gjelder politi, utdanning og helse, men dette kan det nå bli slutt på.

Ledelsen i den spanske regionen har kommet helt på kant med sentralregjeringen i Madrid etter å ha holdt folkeavstemning om uavhengighet.

Delt i synet

Over 90 prosent stemte for løsrivelse, men katalanerne er delt i synet på dette og bare 43 prosent av dem avga stemme i folkeavstemningen.

Catalonias leder Carles Puigdemont hevder likevel å ha fått mandat til å erklære uavhengighet, men har ennå ikke formelt gjort det.

Madrid-regjeringen ga ham frist til torsdag med å klargjøre hva han akter å gjøre, noe han ikke har gjort.

Catalonia har ingen støtte i omverdenen til sitt krav om selvstendighet, og EU slutter helt og fullt opp om statsminister Rajoy og den spanske regjeringen.

Vil ha nyvalg

En fersk meningsmåling blant katalanerne viser også at det er økende skepsis til Puigdemonts konfrontasjonslinje.

55,6 prosent av de spurte mener at folkeavstemningen ikke gir noe rettslig grunnlag for å erklære uavhengighet, og 68,6 prosent mener at det bør holdes nyvalg i regionen, viser målingen som er utført for den katalanske avisen El Periódico.

Lørdag ettermiddag skal det holdes en stor demonstrasjon i Barcelona med krav med løslatelse av to varetektsfengslede separatistledere.

Mest sett siste uken