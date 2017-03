Krypskyttere drepte neshorn i fransk dyrehage

ANNONSE

Gjerningspersonene brøt seg inn gjennom hovedinngangen i Thoiry i nærheten av Paris mandag kveld. De passerte minst to andre sperringer og utførte ugjerningen uten å forstyrre fem ansatte som bor på dyrehagens område.

Offeret var et fire år gammelt utrydningstruet stumpneshorn som het Vince. Hannen ble skutt tre ganger i hodet i en del av parken som huser minst to andre neshorn, ifølge politiet.

– Ansatte forlot neshorninnhegningen mandag. Da de kom tilbake tirsdag, var dyret drept og dets to horn hadde blitt sagd av, sier en talsperson for politiet til AFP.

Antakelig ble hornene fjernet med motorsag, tilføyer hun. Dyreparken i Thoiry sier det er første gang at mistenkte krypskyttere har drept et neshorn i en europeisk dyrehage.

Gjerningspersonene er på frifot, og politiet etterforsker drapet. Den franske dyrehagen er utstyrt med overvåkingskameraer, men de dekker ikke neshorninnhegningen.

De to andre neshornene som bodde sammen med Vince, 37-åringen Gracie og 5 år gamle Bruno, kom uskadd fra hendelsen.

Ville neshorn drepes ofte i Afrika, av krypskyttere som selger hornene til høye priser på det svarte markedet. Bare i fjor ble 1.335 neshorn drept ulovlig i Afrika, ifølge International Union for the Conservation of Nature.