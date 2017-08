Ku Klux Klan: Jeg er glad den jenta døde

En Ku Klux Klan-leder i North Carolina sier at han er glad for at en kvinnelig motdemonstrant ble drept da høyreekstreme demonstrerte i Charlottesville.

Justin Moore, som titulerer seg som Grand Dragon for the Loyal White Knights of Ku Klux Klan, sier til ifølge TV-kanalen WBTV at motdemonstrantene var «en gjeng med kommunister som protesterte mot andres ytringsfrihet» og at «det plager meg ikke i det hele tatt at de ble skadd».

Høyreekstreme demonstrerte i Charlottesville forrige helg.

– Jeg er glad for at de folkene ble truffet, og jeg er glad for at den jenta døde, sa Moore i en uttalelse til WBTV.

USAs president Donald Trump fordømte hatgrupper på det sterkeste, men han har også fått kritikk for å ha gitt antirasistdemonstrantene delt ansvar for hendelsen, sammen med de høyreekstreme.

I opptaket sier han også at han tror det blir mer slik vold framover.

Blomster ble lagt ned på gata der en 32 år gammel kvinne omkom etter at en bil kjørte inn i en folkemengde.

Lørdag kjørte en bil inn i de antirasistiske motdemonstrantene i Charlottesville i høy fart, 19 ble skadd og 32 år gamle Heather Heyer ble drept.

USAs tidligere presidenter George W. Bush og George H.W. Bush sier de fordømmer alle former for rasehat og antisemittisme.

Les også: Trumps datter fordømmer nynazister etter volden i Charlottesville

Her kjører bilen inn i demonstrantene.

Fordømmelsen kommer etter helgens voldsomme sammenstøt mellom høyreekstreme, nynazister og Ku Klux Klan-medlemmer på den ene siden og motdemonstranter på den andre som førte til at en 32 år gammel kvinne ble drept.

I uttalelsen som ble offentliggjort onsdag, tar de sterk avstand fra alle former for antisemittisme, rasediskriminering og rasehat.

Les også: USAs sikkerhetsrådgiver: Volden i Charlottesville var terror

Men de unnlot å nevne de kontroversielle uttalelsene som president Donald Trump kom med tirsdag kveld der han sa venstresiden hadde like mye skyld for de voldelige sammenstøtene i Charlottesville som de høyreekstreme.

Har du sett denne videoen?