Ku Klux Klan-leder funnet død

ANNONSE

Frank Ancona, lederen for Ku Klux Klan-gruppen «Traditionalist Knights of the Ku Klux Klan», ble lørdag funnet død nær byen Belgrade i Missouri, USA.

Ancona ble funnet ved en elv i nærheten av byen av en familie som var ute og fisket, skriver lokalavisa Kansas City Star. Dødsårsaken er foreløpig ukjent, men en obduksjon skal ifølge politiet i byen foretas søndag.

Sheriffen i Washington-distriktet i Missouri, Zach Jacobsen, kaller i en pressemelding hendelsen for «en tragisk og meningsløs form for vold», ifølge lokalavisa.

Les også: Drapet på Jesse Washington var så brutalt at det endret USA

Ancona ble meldt savnet på fredag, og bilen hans ble senere samme dag funnet av skogvoktere utenfor Belgrade.

51 år gamle Ancona har tidligere postet flere rekrutteringsvideoer og filmer av korsbrenning på YouTube, men har samtidig hevdet at hans gruppe har vært i klinsj med andre KKK-grupper.

Ancona hevdet at hans gruppe ikke var noen hatgruppe, og var ikke populær blant andre KKK-ledere - som han selv ofte kritiserte.

Ku Klux Klan består - i motsetning til under dens «storhetstid» på 1860-tallet og i mellomkrigsårene - av mange ulike rasistiske grupper som kjemper for den hvite rases dominans i USA.