Kushner: Trumps stab var for dysfunksjonell til å samarbeide med Russland

Donald Trumps valgkampstab var for dysfunksjonell og dårlig organisert til å kunne samarbeide med en utenlandsk regjering, ifølge svigersønnen Jared Kushner.

Kushner, som i dag er seniorrådgiver for presidenten, hevdet dette under et lukket møte i med praktikanter i Kongressen mandag, ifølge nyhetsbyrået AP.

Foreign Policy var først ute med å gjengi svigersønnens uttalelser, som ikke var ment å bli gjengitt i pressen.

– De trodde vi hadde et samarbeid i det skjulte, men vi kunne ikke engang samarbeide med våre lokalkontorer, sa Kushner ifølge nettmagasinet.

En ikke navngitt rådgiver for Demokratene bekrefter Kushners kommentarer overfor AP. Uttalelsene kom som et svar på et spørsmål om spesialetterforsker Robert Muellers etterforskning av anklagene om at Trumps valgkampstab samarbeidet med Russland.

Kushners møte mandag er del av vanlig praksis der gjesteforelesere møter kongresspraktikanter.

Forrige uke hadde Kushner et privat møte med medlemmer av etterretningskomiteene i Senatet og Representantenes hus. Han erkjente da at det hadde funnet sted fire møter med russere før og etter at Trump ble valgt til president i USA. Kushner bedyret at han ikke har noe å skjule i forbindelse med anklagene mot svigerfarens valgkampstab.

