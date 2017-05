Kvaler for franske velgere uten «rett» kandidat

ANNONSE



I første runde var det elleve kandidater å velge mellom. I runde to gjensto bare Emmanuel Macron og Marine Le Pen. For mange franskmenn ble det et umulig valg.

– Jeg har tenkt, men det blir en tom konvolutt fra meg, sier Isabelle De Gal.

Les også: Le Soir: Macron leder på valgdagsmålinger

Les også: Valglokalene i Frankrike har åpnet

Hun bor vest i Paris og er interessert i politikk. Nå driver hun valgkamp for et lokalt parti som ønsker å få miljøsaken på agendaen igjen i valget til nasjonalforsamling i juni. I første runde i presidentvalget stemte hun på Jean-Luc Mélenchon på ytre venstre.

I runde to er det uaktuelt å stemme på Le Pen, fastholder hun. Men hun får seg heller ikke til å stemme på Macron.

– Marine Le Pen hadde rett i det hun sa om Macron. Han er en marionett for storfinansen, sier De Gal til nyhetsbyrået TT.

Mobilisering uteblir

For 15 år siden gikk Jean-Marie Le Pen, Nasjonal fronts grunnlegger og Marine Le Pens far, helt uventet videre til runde to i presidentvalget.

Der møtte han høyresidens kandidat Jacques Chirac. De fleste politiske krefter – fra venstre til høyre – samlet seg da bak Chirac og stemte på ham. Det ga ham 82 prosent av stemmene i runde to, mot 18 prosent for Jean-Marie Le Pen.

Flere har forsøkt å mobilisere på samme måte i dette valget, men velgerne virker ikke like interesserte.

– Jeg adlød i 2002, men ingenting har skjedd de siste 15 årene som kan få meg til å gjøre det igjen, sier Julien Andreani i Yerres utenfor Paris.

– Uansett hvem jeg stemte på av de to, ville jeg ha bedratt meg selv, sier Andreani.

Mindre dårlig

Hassen, som er resepsjonist, bor en time fra Paris med sin kone og sine barn. Han hadde Jean-Luc Mélenchon som sin kandidat i første runde, men bestemte seg for å støtte Macron i runde to. Ikke fordi han er spesielt begeistret for ham, men fordi han er et mindre dårlig alternativ.

Hassen sier Le Pen har vakt uro med sine krav om at Frankrike må gå ut av euroen.

– Macron kan kanskje gjøre noe for næringslivet, sier han.

Theodos Jordanidis driver et antikvariat. Han heiet på konservative François Fillon, men skiftet til Macron i runde to. Le Pen og hennes parti Nasjonal front har han vanskelig for å forsone seg med.

– Men det er bra at de fins, så de andre har noe å forene seg mot, sier Jordanidis.

Usikkerhet om deltakelse

Det var ventet et betydelig antall tomme konvolutter og blanke stemmer i den avgjørende valgrunden søndag.

Samtidig var det knyttet spenning til valgdeltakelsen. Klokka 17 lå den på 65,3 prosent, ifølge det franske innenriksdepartementet. Det var 6,7 prosentpoeng lavere enn på samme tid i valget i 2012 og 9,8 prosentpoeng lavere enn i 2007.

Eksperter spådde i forkant av valget at lav deltakelse og mange blanke stemmer ville være en fordel for Le Pen, som ble antatt å ha mer trofaste velgere enn Macron.

(©NTB)