Kvinne dømt til livsvarig fengsel for Arboga-drap

En svensk kvinne er dømt til livsvarig fengsel for de såkalte «sommerstuedrapene» i Arboga. Hennes tidligere kjæreste fikk 14 års fengsel.

Det er ventet at dommene vil bli anket.

Johanna Möllers ektemann ble funnet druknet på grunt vann ved familiens hytte ved Arboga i august 2015. Ett år senere ble hennes mor og far overfalt med kniv i hytta. Faren døde, mens moren ble alvorlig skadd.

Mohammed Rajabi har erkjent at han sto bak overfallet på Möllers foreldre og har forklart at hans daværende kjæreste Johanna Möller ga ham kniven.

Möller har hele tiden avvist all innblanding i både overfallet på foreldrene og det som i ettertid er blitt fastslått å være drap på ektemannen.

Millionarv

Motiv for drapene anses å ha vært sjalusi, konflikter og penger. Möller ville ha arvet flere millioner kroner fra sine foreldre.

Aktor Jessica Wenna ba opprinnelig om livstidsdom for begge de to tiltalte, men på grunn av Rajabis alder da drapet på den daværende kjærestens far fant sted – Rajabi var da under 20 år – har han fått 14 års fengsel. Samtidig blir han utvist fra Sverige og nektes adgang ti landet på livstid.

I tiltalen var aktor skeptisk til at han var 19 år gammel da drapet og drapsforsøket fant sted i fjor, men under rettssaken har det kommet fram opplysninger som gjør at Västmanlands tingsrett ikke kan slå fast at han er betydelig eldre, som aktor mente. Dermed blir han ikke dømt til livstid.

Pågrepet i Trondheim

Det var 3. august i fjor at politiet fikk beskjed om ugjerningen i sommerhuset i Arboga. Den 68 år gamle faren til Müller ble funnet død i sengen sin, påført flere knivstikk, mens moren i ambulansen pekte på datteren som skyldig.

Paret ble ikke pågrepet før to uker etterpå da de var på vei til Thailand. De ble sluppet fri få dager senere, men siktelsen ble opprettholdt. 30. august ble paret nok en gang pågrepet, da av norsk politi på et hotell i Trondheim etter anmodning fra svensk politi.