Kvinne fant bilen sin på handlevogntaket til Rema 1000 - har blitt utsatt for sjikane over lengre tid

Det var personalet på Rema 1000 som oppdaget det uvanlige synet da de kom på jobb torsdag morgen. Det skriver danske Hillrød Posten.

På taket til skuret på parkeringsplassen hvor butikken oppbevarer handlevogner stod det en bil.

Hvordan den har kommet dit, og hvem som står bak er ennå ikke oppklart, men det skal være videoovervåkning på stedet som mest sannsynlig vil gi svar.

HOLD AVSTAND: Politiet satt opp sperringer rundt skuret i tilfelle bilen skulle røre på seg.

Eier av bilen forteller til Hillerød Posten at det ikke er første gang bilen hennes har blitt utsatt for hærverk, da hun har vært offer for grov sjikane av en person over lengre tid.

Men aldri har hun opplevd noe som dette. Politiet kom raskt til stedet, og satte opp sperringer rundt skuret.

ETTERFORSKER: Politiet kom raskt til Rema 1000, og er godt i gang med å finne ut hvem som har plassert kvinnens bil på taket.