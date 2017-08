Kvinne mishandlet til døde på åpen gate i Sverige

Store politistyrker jakter nå på gjerningsmannen som flyktet fra åstedet.

Artikkelen oppdateres.

Det skriver Aftonbladet

En kvinne ble funnet død i Västmanland nordvest for Stockholm i Sverige tirsdag.

Politet fikk varsel om hendelsen klokken 12.16 tirsdag.

Hun skal ha blitt angrepet og mishandlet på en gangvei, og ble erklært død på stedet. Hun skal i tillegg ha blitt stukket med en spiss gjenstand.

Flere vitner skal ha sett angrepet.

- Politiet fikk flere telefoner fra personer som ble vitne til at kvinnen ble slått og sparket på gata. Vi kom dit og konstanterte at hun var død, sier Jonas Partheen, pressetalsmann for politiet i Västmanland til Expressen

Området er avsperret for tekniske undersøkelser, og det er satt inn store politistyrker jakter nå på gjerningsmannen som flyktet fra åstedet.

- Vi har skaffet så mange ressurser som mulig, med hundepatruljer og helikopter i lufta. Vi etterforsker saken som drap, sier Partheen til avisen.

Så langt har ikke politiet gått ut med noe signalement av gjerningspersonen.

Den døde kvinner er heller ikke blitt identifisert, opplyser politiet til Expressen.