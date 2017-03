Kvinne steinet til døde i Afghanistan

ANNONSE

Steiningen og piskingen ble gjennomført i provinsen Badakhstan i et område som kontrolleres av den ytterliggående opprørsgruppa.

Les også: Politiet frykter flere gjengrelaterte drap i Stockholm

Ifølge lederen for provinsens kvinnedepartement, Zufnoon Natiq, er det åttende gang at en kvinne blir drept av Taliban for umoralsk atferd de siste tolv månedene.

For en knapp måned siden drepte Taliban to kvinner som var anklaget for utroskap i den samme provinsen. De ble skutt.

Det er blitt meldt om lignende episoder i flere andre områder av landet.

I januar ble seks personer pisket offentlig som straff for ran og utroskap.

(©NTB)

Les også: USA utplasserer artilleribatteri Syria



Har du sett disse videoen?