Labour-leder vil nekte Trumps adgang til Storbritannia

USAs president Donald Trump bør ikke være velkommen i Storbritannia, mener lederen for det britiske arbeiderpartiet, Jeremy Corbyn.

Reaksjonene er sterke i flere land etter at Trumps siste presidentordrer som rammer en rekke utlendinger med lovlig visum til USA og flyktninger fra Syria.

Ordrene blir omtalt som muslimforbud på sosiale medier, og ifølge Donald Trumps rådgiver Rudy Giuliani var muslimforbud et ord Trump selv brukte da han presenterte forslaget for sin administrasjon.

I Storbritannia oppdaget en rekke kjente personer lørdag at de er rammet av Trumps innreiseforbud. En av dem er parlamentarikeren Nadhim Zahawi fra Stratford-on-Avon. Han er født i Irak. En annen er idrettsmannen og to ganger OL-vinner Mo Farah, som ble adlet av dronningen 1. januar i år. Han er født i Somalia, er britisk statsborger og har bodd i USA de siste seks årene.

Han postet sine bekymringer etter Trumps tiltak på Facebook søndag og fortalte hvordan dette vil ramme han og hans familie. Mo er en av skjebnene Jeremy Corbyn trekker fram når han nå begrunner hvorfor Trump bør være uønsket i Storbritannia.

En underskriftskampanje i Storbritannia, som tar til orde for at Trump ikke bør få komme på offisielt statsbesøk, slik han har varslet at han vil, har nå over 175.000 underskrifter.

- Statsminister Theresa May vil svikte det britiske folk hvis hun ikke utsetter statsbesøket og fordømmer Trumps uttalelser i klare ordelag, lød beskjeden fra Corbyn søndag.

