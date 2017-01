Land hvor Trump har investeringer, er ikke inkludert

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): På internasjonale flyplasser over hele USA var det i helgen heftige demonstrasjoner mot president Donald Trumps ordre om å nekte personer fra sju muslimske land innreise til USA.

Presidentordren forbyr reisende fra Iran, Irak, Jemen, Libya, Somalia, Sudan og Syria innreise til USA i 90 dager og nekter alle flyktninger innreise i 120 dager.

Selv personer som hadde papirene i orden, altså hadde fått innvilget opphold i landet før avreise, ble stanset. Menneskerettighetsgruppen ACLU fikk rettens medhold i at dette er lovstridig.

Farlig



16 statsadvokater fra delstatene New York, California, Pennsylvania, Washington, Massachusetts, Hawaii, Virginia, Oregon, District of Columbia, Connecticut, Vermont, Illinois, New Mexico, Iowa, Maine og Maryland sendte ut en felles pressemelding, hvor de fordømte det de mener er en “grunnlovsstridig, uamerikansk og ulovlig presidentordre».

To av Trumps partifeller, som begge har lang erfaring innenfor sikkerhetspolitikk – senatorene John McCain og Lindsey Graham – sendte også ut en pressemelding, hvor de ytret bekymring for Trumps ordre.

- Denne presidentordren sender ut et signal, tilsiktet eller ei, om at Amerika ikke ønsker at muslimer kommer til vårt land. Derfor frykter vi at denne presidentordren vil gjøre mer for å rekruttere terrorister enn for å trygge vår sikkerhet, mener McCain og Graham ifølge The Washington Post.

Tidligere CIA-direktør Michael V. Hayden er enig. Han sier til The Washington Post at amerikanske diplomater og militærpersonell stasjonert utenlands nå er travle med skademinimering.

- Vi har gode folk som vil jobbe hardt med dette, men det er ingen tvil om at dette allerede har gjort uopprettelig skade. Denne presidentordren har gjort oss mindre trygge. Den innfører unødvendig sterke tiltak mot en trussel som var overdrevet, mener Hayden.

Forretninger



Donald Trump kritiseres også for hvilke land som står på forbudslisten og hvilke som ikke står der. Faktum er at det enn så lenge ikke har vært noen fra de sju landene på listen som har tatt menneskeliv i terrorangrep i USA. De 19 terroristene som sto bak terrorangrepene 11. september 2001, var fra Saudi-Arabia (15), De forente arabiske emirater (2), Egypt (1) og Libanon (1).

Ingen av disse muslimske landene står på listen til Trump.

Donald Trump oppga under valgkampen, i papirer som presidentkandidatene må levere til valgkomiteen, at han hadde to selskap med forretninger i Egypt, åtte selskap med forretninger i Saudi-Arabia og ett i De forente arabiske emirater.

- Somalia står på listen, men ikke Saudi-Arabia. Folk fra Somalia vil si at dette er vilkårlig. En av faktorene som folk vil peke på, er at presidenten gjør forretninger med Saudi-Arabia, men ikke Somalia, sier Richard Painter, tidligere sjefsjurist for etikk under president George W. Bush, til CNN.

Trump nekter å offentliggjøre skatteligningen sin, så det er vanskelig å vite med sikkerhet hvilke forretningsforbindelser som fortsatt er aktive etter at han ble innsatt som president. Dette øker bare mistanken om at det eksisterer betydelige interessekonflikter.

Under et valgkampmøte i Alabama i fjor, ga Trump åpent uttrykk for sin beundring for saudiarabere.

- De kjøper leiligheter fra meg. De bruker 40-50 millioner dollar. Skal jeg mislike dem? Jeg liker dem svært godt! sa Trump ifølge The New York Daily News.

Obama



Donald Trump henviser til sin forgjenger Barack Obama, som i desember 2015 innførte en lov som la begrensninger for reisende som hadde besøkt Iran, Irak, Sudan og Syria etter 1. mars 2011. To måneder senere ble Libya, Somalia og Jemen lagt til denne listen. Denne loven medførte at innbyggere med pass fra Iran, Irak, Sudan eller Syria ikke lenger kunne reise til USA uten visum.

- Det presidenten har gjort med denne presidentordren, er å sikre at vi ser på hele systemet for hvem som kommer inn, flyktninger som kommer inn, mennesker som kommer fra steder hvor vår etterretning tilsier at vi trenger ekstreme kontroller av, sier pressesekretær Sean Spicer ifølge ABC.