Et stort flertall av representantene i forsamlingen stemte torsdag for forslaget.

Dette gjør det mulig for en fransk domstol å sikte Le Pen etter at hun la ut et bilde av den halshogde journalisten James Foley på Twitter i 2015. Foley ble drept av ekstremistgruppa IS etter å ha blitt bortført i Syria.

Le Pen ble beskyldt for å spre IS-propaganda etter at hun publiserte bildet av det blodige liket.

Hun beklaget og fjernet bildet fra Twitter-kontoen sin kort tid etter at hun hadde lagt det ut.

