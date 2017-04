Lege skrev ut syntetisk opiat til Prince i navnet til en av vennene hans

ANNONSE

I ett av flere dokumenter som har blitt offentliggjort fra etterforskningen av Princes død kommer det nye opplysninger om avhengigheten hans.

Flere av medisinene etterforskerne fant hos Prince var utskrevet til hans venn og samarbeidspartner Kirk Johnson. Ifølge dokumentene oppsøkte Prince en lege to ganger like før han døde 21. april, og denne legen skrev ut det syntetiske opiatet oksykodon i Johnsons navn, for å beskytte Prince.

Dokumentene forteller ikke hvor Prince fikk fentanylen som drepte ham, men de antyder at slet med en avhengighet at syntetiske opiater. Fenatyl er ett slikt stoff, som er 50 ganger sterkere enn heroin. Oksykodon ikke er listet som en dødsårsak.

Verken Johnson eller legen har blitt avhørt nylig, og de har heller ikke svart på henvendelsene fra AP.

