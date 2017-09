Leila Bayat i møte med den norske ambassaden

Den norske ambassaden i Teheran har søndag hatt et møte med Leila Bayat, kvinnen som ble utvist fra Norge i mars og straffet med piskeslag tirsdag.

Møtet skal ifølge TV 2 ha vart i fem timer, og temaet for møtet var dokumentene som skal bevise at hun ble pisket for å ha drukket alkohol. I tillegg til hennes iranske advokat deltok også hennes norske advokat, Preben Kløvfjell, via Skype fra Oslo.

– Etter at vi sendte en begjæring til Utlendingsnemnda (UNE) om omgjøring har UNE og ambassaden tatt tak i saken, og vi har i dag hatt et møte med ambassaden og klient, sier han.

Les mer: Asylsøker sendt fra Norge til Iran: - Ble pisket 80 ganger



Kløvfjell er fornøyd med at norske myndigheter har handlet så raskt. Han har sendt en begjæring til UNE om å omgjøre utvisningsvedtaket så fort som mulig.

Bayat kom til Norge i 2009 og hadde med seg dommen på 80 piskeslag for å ha drukket alkohol. Likevel fikk hun avslag på asylsøknaden fordi UNE mente hun hadde fabrikkert dommen. Det ble derfor vurdert som trygt for 36-åringen å bli sendt tilbake til Iran.

Les også: Listhaug: - Jeg skjønner at dette vekker reaksjoner



Men tirsdag kom opplysningene om at iranske myndigheter hadde gjennomført dommen og gitt henne 80 piskeslag. Dette ble dokumentert med bilder og videoer av ryggen til kvinnen.

Både hennes egen advokat og flere iranske og norske menneskerettighetsadvokater frykter at offentliggjøringen av bildene kan gjøre at hun kan bli dømt til fengselsstraff og flere piskeslag for propaganda mot regimet.

Mest sett siste uken