Leo Varadkar blir trolig Irlands første homofile statsminister

ANNONSE

Leo Varadkar er valgt som leder av partiet Fine Gael, og tar trolig over som statsminister i Irland i løpet av de neste ukene, melder BBC.

Selv om han må gjennom en avstemning i nasjonalforsamlingen neste uke før han formelt kan ta over som statsminister, er det ifølge irske medier ganske så sikkert at han vil bli Enda Kennys etterfølger.

60 prosent



Vardakar blir trolig landets første homofile statsminister. Med sine 38 år, vil han også bli den yngste statsministeren Irland noensinne har hatt.

Varadkar tar over etter Enda Kenny, som kunngjorde at han går av som partileder i midten av mai.

Han vant avstemningen i Fine Gael med 60 prosent over motkandidaten Simon Coveney, som fikk 40 prosent av stemmene fra partimedlemmene.

Varadkar har tidligere vært sosialminister, helseminister og minister for transport, turisme og sport.

Kennys sentrum-høyre-parti vant i fjor valget i Irland, men sikret seg bare 50 av de 158 plassene i nasjonalforsamlingen, og Kenny har ledet en mindretallsregjering med støtte fra erkerivalen, det konservative partiet Fianna Fáil.

Blir Europas andre homofile statsminister



Varadakar kom offentlig ut som homofil da landet legaliserte likekjønnet ekteskap ved folkeavstemning i 2015. I et land hvor homoseksualitet var forbudt ved lov helt frem ti 1993, var resultatet av folkeavstemningen historisk - og for mange starten på et helt nytt Irland.

I dag er Luxembourgs statsminister, Xavier Bettel, den eneste statslederen i verden som er åpent homofil.

Men Bettel og Varadkar er ikke de første statslederne i historien som har vært åpent homofile. Både Elio Di Rupio, tidligere statsminister i Belgia, samt Johanna Sigurdsdottir, tidligere stasminister på Island, var begge åpne om sin seksualitet.

Har du sett denne videoen?