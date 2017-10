Leopard fanget etter 36 timer på indisk bilfabrikk

Arbeidere ved Indias største bilfabrikk måtte sendes hjem da det ble oppdaget en leopard der. Halvannet døgn senere ble katten fanget, bedøvet og sluppet fri.

Leoparden ble fanget og bedøvd fredag etter en hektisk leteaksjon som pågikk i 36 timer. Rundt 200 politifolk og viltvoktere bisto i letingen.

Leoparden ble først sett på overvåkingskameraer i vaktrommet ved Maruti Suzukis fabrikk i industribyen Manesar like sørvest for hovedstaden New Delhi. Ansatte ble evakuert og fabrikken delvis stengt, melder BBC.

Det ble fraktet inn to levende geiter og lagt ut rått kjøtt i håp om å tiltrekke seg kattens oppmerksomhet. Noen kastet også kinaputter i et forsøk på å få fram dyret, melder landets største nyhetsbyrå Press Trust of India. Men ingen av disse metodene virket. Leoparden holdt seg ute av syne fram til fredag ettermiddag da den dukket opp igjen på samme sted der den først ble oppdaget.

- Dyret ble skutt med bedøvelsespil, fraktet bort fra fabrikken, undersøkt av veterinær og sluppet ut igjen i naturen, sier Mensars visepolitimester Ashok Bakshi til AFP.

Dødelige sammenstøt mellom dyr og mennesker i India har økt de senere årene, mye på grunn av at avskoging og økt urbanisering.

Ifølge Indias miljødepartement har 1.144 mennesker blitt drept av ville dyr fra april 2014 og mai i år, noe som tilsvarer mer enn ett dødsfall per dag.

Samtidig drepes stadig leoparder som forviller seg inn i landsbyer. Anslagsvis én leopard blir drept hver dag.

Det anslås at det finnes mellom 12.000 og 14.000 leoparder i India.

