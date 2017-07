Liu gjentar ønske om behandling i utlandet

Den kreftsyke kinesiske dissidenten Liu Xiaobo gjentar sitt ønske om å få behandling i utlandet.

Liu fikk lørdag besøk av en tysk og en amerikansk kreftspesialist, og ifølge familiemedlemmer som var til stede, bekreftet han overfor dem at han ønsker å få reise til utlandet for å få behandling.

Sykehuset har sendt ut bilder av en svak Liu som snakker med legene Markus Büchler fra Heidelberg og Joseph Herman fra Texas.

Sykehuset i Shenyang sier imidlertid at Liu er for svak til at en lang reise er trygt for ham. Kinesiske myndigheter har også avvist Lius og hans kone Liu Xias ønske om å få reise ut av landet, men ga ham i stedet lov til å motta legebesøket.

Ifølge sykehuset sier Büchler og Herman at han får riktig behandling for leverkreften han lider av.

Han er imidlertid blitt så svak de siste dagene at legene har avsluttet behandlingen med medisiner som er for tøffe for leveren hans. I den siste tiden har han fått næring intravenøst.

Liu ble i 2009 dømt til elleve års fengsel for å ha støttet et opprop om demokratisering og menneskerettigheter i Kina. Etter at han fikk kreftdiagnosen i mai, ble han prøveløslatt og overført til sykehus.

