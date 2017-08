Live: Siste om Spania-terroren

* Ved 17-tiden torsdag kjørte en varebil inn i folkemengden på hovedgaten Las Ramblas i Barcelona i Spania.

* Status fredag formiddag var at 13 personer er drept og over 100 såret. Tilstanden er kritisk for 15 av de sårede og alvorlig for ytterligere 23.

* To personer ble pågrepet torsdag, en tredje person ble pågrepet fredag. Men den antatte sjåføren er på frifot. I tillegg skal en person være skutt og drept av politiet. Denne siste hendelsen synes ikke å ha noe med selve terroraksjonen å gjøre.

* IS hevder å stå bak angrepet.

* Åtte timer etter terroren i Barcelona kom det meldinger om et nytt angrep, nå i havnebyen Cambrils. Fem personer ble skutt og drept av politiet etter et mislykket forsøk på å kopiere angrepet i Barcelona.

* Seks personer ble skadd i angrepet, blant dem en politimann.

* Katalanske myndigheter sier det er en klar sammenheng mellom de to angrepene.

* En eksplosjon rundt 200 kilometer sørvest for Barcelona er sjekket ut av saken. En gasseksplosjon førte til at et hus ramlet sammen og en person ble drept.

* Utenriksdepartementet har ingen indikasjoner på at nordmenn er rammet av terrorangrepene.

* Det er minst 24 nasjonaliteter blant de drepte og sårede, inkludert personer fra Spania, Frankrike, Tyskland, Nederland, Algerie, Argentina, Venezuela, Belgia, Australia, Ungarn, Peru, Romania, Irland, Hellas, Cuba, Makedonia, Italia og Kina.

* Så langt er tre tyskere og en belgier bekreftet drept. 26 franske borgere er blant de sårede.