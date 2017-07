Sverige statsminister Stefan Löfven sier det var i januar i år han først ble informert om at sensitive opplysninger kunne være på avveie.

På en pressekonferanse mandag gjentok den svenske statsministeren at han anser det som har skjedd i det svenske transporttilsynet Transportstyrelsen som alvorlig.

– Jeg sa det i går, og jeg står ved det. Det er alvorlig, og det har skjedd i strid med loven og utsatt Sverige og svenske borgere for en risiko, sier Löfven.

Bakgrunn: IT-skandale i Sverige kan felle den svenske regjeringen

Saken stammer fra våren 2015 da Transportstyrelsen overførte IT-driften til IBM. For at overføringen skulle skje raskt, ble det gjort flere unntak fra datasikkerhetsregler. Det førte til at sensitiv informasjon havnet i utlandet, ifølge Svenska Dagbladet.

Ledere i den borgerlige opposisjonen, samt Vänsterpartiet, har åpnet for mistillitsforslag mot en eller flere ministre i Löfvens sosialdemokratiske regjering. De krever blant annet en forklaring på hva slags sensitive opplysninger som kan ha kommet på avveie i forbindelse med outsourcingen.

Löfven sier mandag at outsourcingen av IT-driften skal granskes.

(©NTB)