Löfven bryter tausheten om IT-skandale

Sveriges statsminister Stefan Löfven er under hardt press grunnet håndteringen av en IT-skandale hos transportmyndighetene. Mandag bryter han tausheten.

Både Transportstyrelsens nye sjef, sjefen for svensk sikkerhetspoliti (Säpo) og den svenske forsvarssjefen deltar på pressekonferansen for å understreke sakens alvor.

Det gjør imidlertid ikke infrastrukturminister Anna Johansson, som har uttalt at hun ikke fikk vite om skandalen før i januar i år, nesten to år etter at bruddene på datalovgivningen skal ha skjedd i et direktorat som hun har ansvaret for.

Et havari



Hun har gitt sin tidligere statssekretær, Erik Bromander, skylden for at hun ikke ble informert. Samtidig har det vist seg at både innenriksminister Anders Ygeman og forsvarsminister Peter Hultqvist har visst om saken siden februar og mars 2016, ifølge svenske medier.

– Jeg kan konstatere at jeg ikke er blitt informert, og det er selvfølgelig ille. Men først og fremst er det et havari i Transportstyrelsen, sa Anna Johansson til nyhetsbyrået TT søndag.

Sensitiv info på avveie



Selve lovbruddet, som kan ha ført til at sensitiv informasjon kom på avveie, skjedde våren 2015. Kort tid etter reagerte internrevisjonen, og et halvt år senere ble det innledet en etterforskning.

I juli i år godtok Transportstyrelsens tidligere generaldirektør, Maria Ågren, en bot på 70.000 kroner for brudd på datalovgivningen, et halvt år etter at hun ble tvunget til å gå av.

