London-angripers mor: Sønnen ble radikalisert i London

Åtte personer ble drept da en varebil kjørte inn i en folkemengde på London Bridge før tre menn deretter gikk til angrep med kniv. Alle de antatte angriperne ble skutt og drept av politiet i løpet av få minutter.

Italienske Valeria Collina, en muslimsk konvertitt, sier sønnen Youssef Zaghba alltid satte strenge krav til seg selv og at han aldri klarte å leve opp til sine egne forventninger.

Han ønsket å dra til Syria for å etablere familie, men ikke for å krige. Han mente han kunne finne det «ekte islam» i Syria, forteller moren. Han ble radikalisert i fjor da han bodde i London, forteller hun videre, og viser til at han endret oppførsel gjennom fjoråret.

– Da jeg dro til England, var han blitt litt mer urokkelig, men ikke så mye. Men jeg leste det i ansiktet hans og så det på væremåten hans, at en radikalisering hadde funnet sted. Dette skjedde i England, sier Collina.

Hun sier sønnens handling i London Bridge-angrepet var «forferdelig» og at hun nå skal begynne å lære unge mennesker om islams egentlige betydning.

– Det var en grusom handling, noe som ikke burde ha skjedd. Det burde ikke ha skjedd, og noe sånt bør aldri skje igjen, sier hun om angrepet.

