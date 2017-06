London-brannen: Advarte mot katastrofe i november

ANNONSE

Høyblokka som natt til onsdag brant i Kensington, London, har flere ganger blitt kritisert for å være en potensiell dødsfelle.

Flere vitner forteller at det aldri gikk noen felles brannalarm da brannen brøt ut ved 1-tiden natt til onsdag. Paul Munakr bor i sjuende etasje av Grenfell Tower.

– Jeg greide å ta meg ut av bygningen. Ikke takket være brannalarm, men fordi folk under meg skrek at folk ikke måtte hoppe ut av vinduene, forteller han til BBC News.

En lokal aksjonsgruppe har flere ganger de siste årene skrevet at bygningen ikke oppfyller kavene til sikkerhet.

- Ond mini-mafia



I november i fjor anklaget Grenfell Action Group på sine nettsider bydelsmyndighetene for å ignorere sikkerhetspåbud og vedlikehold.

- Grenfell Action Group tror det kun er en katastrofe som kan avdekke manglende vilje og kompetanse hos eier og utleier, Kensington and Chelsea tenant managment Organisation, (KCTMO). Vi mener KCTMO er en ond, prinsippløs mini-mafia, som ikke har noe med å ha ansvar for det daglige vedlikeholdet av storskala utleie, og deres samarbeid med bydelsstyret er en oppskrift på en fremtidig katastrofe.

Politi og brannvesen har ikke så langt sagt noe om hva som er brannårsaken i Grenfell.

Høyblokka, som ble bygget i 1974, fikk for halvannet år siden ny fasade og nye vinduer. Enkelte stiller nå spørsmål om hvor sikker den termiske isolasjonen som ble brukt er.

Dødsbrann



Brannen er ikke den første som har kostet menneskeliv i London, og som i ettertid har ført til kritikk av både myndigheter, uteleier av sosialboliger og utbyggere.

I juli 2009 mistet seks mennesker livet og 20 ble skadd, i en brann i Lakanal House, London. Etterforskningen i etterkant av dødsbrannen i viste at bygget allerede var satt på en liste over bygg med manglende brannsikkerhet, og var på et tidspunkt planlagt revet. Brannen i 2009 startet i et defekt TV-apparat, og spredde seg raskt grunnet manglene sikkerhetsforanstaltninger i blokka.

Brøt brannforskrifter



I februar i år anerkjente lokale myndigheter at de hadde brutt brannforeskriftene på fire punkter.

Det er også de siste årene avdekket at brannsikkerheten i et 20-talls høyblokker i London ikke er fulgt opp.

Over 200 brannfolk deltok i slukking- og redningsarbeidet i den 27 etasjer høye boligblokken i natt. Den har 120 leiligheter, og brannvesenet rapporterte onsdag morgen at 50 personer er fraktet til sykehus.

Flere døde



London-politiet bekrefter at flere er døde.

– Det er med sorg jeg kan bekrefte at det har vært et antall dødsfall, sa brannsjef Dany Cotton onsdag morgen.

– Jeg kan ikke bekrefte antallet nå på grunn av bygningens størrelse og kompleksitet.

Hun beskriver brannen som en hendelse uten sidestykke.

(Kilder: The Guardian, Grenefell Action Group)