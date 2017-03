ANNONSE

Politiet evakuerte London Bridge, London Bridge Station og området rundt på grunn av et mistenkelig kjøretøy i området. Flere hoteller og butikker ble også stengt.

Politiet bekreftet overfor Daily Mail at de ble kaldt til stasjonen på grunn av sikkerhetsbekymringer knyttet til et kjøretøy.

The Sun skriver at politiet nå undersøker blant annet stasjonen med en bombegruppe.

Undergrunnsstasjonen i området går som normalt. Politiet ble varslet ved 13.40 lokal tid (14.40 norsk tid).

Etter noen timer ble området, inkludert stasjonen, igjen åpnet for publikum. Alt er nå tilbake til det normale, men evakueringen førte til forsinkelser i kollektivtrafikken.

#LondonBridge - station has re-opened but major disruption will continue for the rest of this evening. Please check before you travel. — Southeastern (@Se_Railway) March 7, 2017

BREAKING: London Bridge evacuated - both bridge and station - over 'security alert' #LondonBridge UPDATES here: https://t.co/jiiaXMqe8U pic.twitter.com/B2RC0KECMj — Daily Express (@Daily_Express) March 7, 2017

Police pushes us further and further away. "Keep moving, as fast as you can. Suspicious vehicle." #londonbridge #lockdown #ontruiming pic.twitter.com/pnOiofW4rx — Suse van Kleef (@SusevanKleef) March 7, 2017