London-politiet vurderer drapssiktelser etter Grenfell Tower-brannen

Minst 79 mennesker er døde eller er savnet etter brannen i den kommunale boligblokka natt til 14. juni, men politiet frykter det reelle dødstallet kan være enda høyere.

Overbetjent Fiona McCormack opplyser fredag at London-politiet vurderer om flere skal siktes for uaktsomt drap i forbindelse med dødsbrannen. Det er ikke kjent hvem som i så fall vil bli stilt til ansvar for brannen.

– Vi vurderer både uaktsomt drap og andre siktelser, sier McCormack.

Politiet har nå fastslått at brannen startet i et defekt kjøleskap i en av de 120 leilighetene i blokka. Dessuten er det klart at isolasjonsmaterialet og fasadeplatene som ble benyttet da den 24 etasjer høye Grenfell Tower ble pusset opp i 2015, ikke oppfylte kravene til brannsikkerhet

Døde hentet ut

Testene viser at isolasjonsmaterialet var mer brennbart enn fasadeplatene, og politiet skal nå avgjøre om det var lovlig å bruke materialet.

– Alt jeg kan si foreløpig, er at de ikke besto sikkerhetstestene, sier McCormack.

Ingen vet med sikkerhet hvor mange som befant seg i Grenfell Tower da brannen brøt ut. Politiet opplyser at alle "hele lik" nå er blitt brakt ut av brannruinene.

– Det forferdelige virkeligheten er at vi kanskje ikke kommer til å finne eller identifisere alle, på grunn av den intense varmen, sier McCormack.

Det brannfarlige materialet ble brukt til å kle Grenfell Tower da bygningen, som ble oppført i 1974, ble renovert i 2015 og 2016. Materialet mistenkes å ha vært årsaken til at flammene kunne spre seg til alle blokkas 24 etasjer på under en time.

Politiet etterforsker nå selskaper som har vært involvert i både byggingen og renoveringen av høyblokka.

Gransking av kjøleskapsmodell

Torsdag opplyste statsminister Theresa Mays kontor at anslagsvis 600 høyhus i England har lettantennelige fasadeplater. Kort tid etter politiets pressekonferanse fredag beordret Downing Street en umiddelbar gransking av kjøleskapsmodellen som utløste brannen, Hotpoint FF175BP.

Tidligere er det blitt anslått at mellom 400 og 600 mennesker bodde i Grenfell Tower i den velstående bydelen Kensington vest i London. De fleste hadde innvandrerbakgrunn og kom fra lavere sosiale lag, og flere skal ha manglet permanent oppholdstillatelse.

Frykter økt dødstall

Politiet frykter at det egentlige dødstallet kan være mye høyere enn 79, og påpeker at mange kan ha bodd i Grenfell Tower ulovlig.

– Våre kriminaltekniske undersøkelser er kanskje ikke ferdige før året er omme, sier McCormack.

Statsminister May har understreket at alle overlevende etter brannkatastrofen vil få tilgang til all den hjelpen de trenger, uavhengig av hva slags oppholdsstatus de har.

Politiet gjentok fredag en oppfordring til publikum som har informasjon om personer som kan ha vært i høyblokka, om å ta kontakt med politiet.