London-terror har krevd nok et offer

Politet i London opplyser om at en 75 år gammel mann døde på sykehuset av skadene han fikk under onsdagens terrorangrep.

Detectives investigating the terrorist attack in #Westminster can confirm that a 75yo man died tonight after his life support was withdrawn. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) March 23, 2017

Britisk politi opplyste tidligere torsdag kveld at to av de 40 sårede svevde mellom liv og død. Senere på kvelden bekreftet politiet at en 75 år gammel person er død.

De øvrige ofrene er en 43 år gammel brite, en 54 år gammel amerikansk turist og en 48 år gammel britisk politimann.

Kjørte ned fotgjengere



Skrekkslagne øyenvitner beskriver hvordan de så en sjåfør bruke en bil som våpen og som kjørte ned fotgjengere på Westminster Bridge omtrent som de var kjegler, før gjerningsmannen stanset og deretter dro fram en lang kniv og stakk ned en politimann.

Et av øyenvitnene sier sjåføren siktet seg inn på en gruppe turister som tok selfiebilder foran Big Ben.

– Vi gikk mot stasjonen og så hørte vi et høyt smell, og en fyr hadde krasjet bilen og kjørt ned noen fotgjengere. De bare lå der, og så samlet det seg en folkemengde rundt hjørnet. En mann løp forbi meg på høyre side med en stor kniv og kjørte den plutselig inn i en politimann. Jeg har aldri sett noe sånt. Jeg kan ikke tro det jeg så, sier Rick Longley til Daily Mail.

Det er 52 år gamle Khalid Masood som politiet mener skal være mannen bak terrorangrepet i London.

Dømt for flere kriminelle forhold



52-åringen var ifølge britisk politi dømt for en rekke kriminelle forhold tidligere, blant annet for ulovlig våpenbesittelse og vold. Den første dommen fikk han alt i 1983, mens den siste var fra desember 2003 da han ble funnet skyldig i å bære kniv.

Masood, som ble drept under angrepet, var ikke dømt for terrorrelaterte forhold.

Han er opprinnelig fra Kent i England, men har bodd mesteparten av livet sitt i West Midlands. Politiet i London opplyser at Masood hadde flere ulike aliaser som han opererte med.

Åtte personer er pågrepet



Åtte personer er så langt pågrepet etter angrepet. De etterforskes nå for å ha planlagt terrorhandlinger, opplyser politiet.

– De er under etterforskning på mistanke om forberedelse av terrorhandlinger, heter det i en uttalelse fra britisk politi.

To kvinner og fem menn ble pågrepet på tre adresser i Birmingham, og den åttende personen er en kvinne som er pågrepet i Øst-London.

Den ytterliggående islamistgruppa IS har påtatt seg ansvaret for angrepet.

Kort tid senere tok IS på seg ansvaret for angrepet. Gjerningsmannen var IS-soldat, heter det i en melding publisert via den IS-tilknyttede propagandakanalen Amaq.

– Fulgte terror-oppskrift

Amaq hevder angrepet skjedde som respons på IS' oppfordring om å angripe land som prøver å bekjempe dem. Storbritannia deltar i den USA-ledede koalisjonen som bomber IS i Syria.

Britisk politi har bekreftet at de mistenker at gjerningsmannen var inspirert av internasjonal islamistisk terrorisme. Og forskeren Magnus Ranstorp mener han fulgte IS' og al-Qaidas terror-oppskrifter til punkt og prikke.

– Alle har tilgang på en bil. De fleste har kniver på kjøkkenet, sier han til NTB.

Torsdag kveld var det en større minnemarkering på Trafalgar Square for å hedre ofrene for terrorangrepet.