London-terroren følger IS- og al-Qaida-direktivene

– Både IS og al-Qaida har laget konkrete oppskrifter og direktiver for hvordan du skal slå til mot fienden med enkle og tilgjengelige midler. Alle har tilgang på en bil. De fleste har kniver på kjøkkenet. Vanskene med å få tak i skytevåpen og ingredienser til sprengmidler fremmer også denne metoden, sier den svenske terroreksperten Martin Ranstorp til NTB.

Dødfødt, men effektfullt

Angrepet i seg selv var dødfødt. Det var ingen sjanse for å ta seg inn i det britiske parlamentet med to kniver. Men symbolverdien er ifølge Ranstorp stor i angrepet som kombinerte de to metodene som direktivene oppfordrer til – kjøre inn i folkemengder med bil og drepe ofre med enkle, tilgjengelige midler.

– Hvis disse lavteknologiske våpnene rettes mot den riktige målskiven, kan det få en enorm effekt. Strategien er utviklet av jihadistiske teoretikere som vil slå til på flere fronter samtidig. De rår over en velorganisert protostat i Midtøsten, er ekstremt strukturert og har stor teknisk kunnskap om og tilgang til eksplosiver. I Europa har de individer som vil engasjere seg i konflikten, og som oppfordres til å gjøre det, sier Ranstorp som er forskningsdirektør ved Senter for studier av asymmetriske trusler ved Den svenske forsvarshøgskolen.

Skaper polarisering

London-terroren onsdag er ifølge Ranstorp del av en gjennomtenkt strategi der målet er å tenne gnister i Europa. Det handler ikke bare om å spre skrekk, død og forferdelse, men også å polarisere og skape mobilisering i Europa. Både internt i europeiske land, men også mellom Vesten og Islam.

– De lykkes i å skape polarisering og når kanskje lettere fram til sympatisører som sitter på gjerdet. Jihadistene tjener på høyrepopulismens reaksjon. De kan vise til at muslimer i Europa ikke blir akseptert eller integrert – se bare på reaksjonene, sier Ranstorp til NTB.

London-angrepet skjedde på årsdagen for terroren i Brussel, og fulgte delvis oppskriften fra Nice og Berlin. Ranstorp vil ikke overdrive betydningen av "terror-jubileer", og antyder at det kan være størst fare for gjentakelser i de landene terrorangrepene skjedde.

Livet går videre

Selv om strategisk riktig plasserte terrorangrep skaper enorm oppmerksomhet når de skjer, er det ikke slik at folk endrer levesett fordi fire mennesker ble drept i London onsdag.

– Bare noen kvartaler unna Westminster gikk livet videre. Folk gikk på teater og handlet som før. Det er en dramaturgi i dette, og terrorismen er også en form for makabert teater. Jeg kan love at det ikke er så mange som tenker på det som skjedde onsdag om en måned. Både i Brussel, Paris og i Oslo etter Breivik går livet videre selv om man aldri glemmer det som skjedde, sier han.