Lærer (50) stakk av med elev (15) og ereksjonspiller

NEW YORK (Nettavisen): Cecilville er et lite sted gjemt inne i de store skogene nord i California. Der jobber Griffin Barry (29) som vaktmester for noen feriehytter.

Det har ikke skjedd så mye i Cecilville etter at gullrushet i California ebbet ut for 150 år siden. Stedet har ikke engang mobildekning.

Da Tad Cummins (50) trengte et sted å gjemme seg, skulle man derfor tro at nettopp Cecilville var det perfekte stedet å reise til. Det er fortsatt uvisst om det var en bevisst beslutning fra Cummins’ side å dra de 400 milene fra Columbus i Tennessee, men det var iallfall i Cecilville han og en 15 år gammel skoleelev endte opp.

Planla forsvinningen

Den 50 år gamle læreren Tad Cummins forsvant fra Culleoka skole 13. mars sammen med den 15 år gamle jenta. Forsvinningen virket nøye planlagt.

Cummins fortalte sin kone Jill den mandagen han forsvant at han hadde behov for å låne hennes Nissan Rogue for å dra på et jobbintervju på Williamson County medisinske senter, forteller CNN. Da Jill Cummins kom hjem senere den dagen, fant hun en beskjed hvor han hadde skrevet at han var på vei til Virginia Beach eller Washington for «å klarne hodet». Han sa at han ville komme tilbake og ba henne om å la være å kontakte politiet.

Tad Cummins hadde ingen intervjuavtale. Han hadde imidlertid tatt ut et lån på nærmere 40.000 kroner noen dager i forveien, gjennom å forfalske opplysninger på lånesøknaden. Lånet var «penger han ønsket for å håndtere økonomiske behov mens han var suspendert uten lønn fra jobben sin», hadde han ifølge kona forklart.

Cummins var suspendert fra skolen på grunn av sitt forhold til eleven. De to hadde blitt observert kyssende i et klasserom.

LANG REISE: Det er cirka 2500 miles eller 4000 kilometer fra Culleoka til Cecilville.

Ereksjonspiller

Han tok med seg pengene, to håndvåpen, klær og toalettsaker da han forsvant. Skolelæreren hadde også med seg Cialis-piller, som brukes for å behandle ereksjonsproblemer og forlenge seksuelle prestasjoner. Han fikk en ny forsyning av disse reseptbelagte pillene bare tre dager før han stakk av.

På vei til Cecilville bodde Tad Cummins og skoleeleven på motellrom i hans navn. Ansatte ved Super 8-motell i Oklahoma City og Guymon forteller at de bodde på rom med kun én seng.

I Guymon stanset de ved en Wal-Mart og handlet inn barberblader for kvinner, sjokolade, ost og glidemiddel.

Da de kom til Cecilville på den andre siden av USA, og møtte vaktmester Barry, fortalte Tad Cummins at de hadde mistet alt de eier i en husbrann og trengte hjelp.

Griffin Barry syntes synd på paret.

- Han sa at han var nede i sine ti siste dollar, så jeg ga ham 40 dollar og fortalte ham hvordan han kunne komme seg opp til fjellene, forteller Barry til WBIR News.

Vaktmesteren ga dem også bensin.

Mistenkelig stille

Da paret kom tilbake en uke senere, tilbød han Cummins arbeid og lot dem bo i en uferdig hytte på en av eiendommene han hadde ansvaret for.

- Jeg sa til ham at jeg kunne gi ham litt arbeid og hjelpe ham, forteller Barry.

SHERIFF Jon Lopey ved Siskiyou County informerer media om arrestasjonen av Tad Cummins.

Tad Cummins hevdet at han var 38 år og sa at jenta var 24. Vaktmesteren stusset imidlertid over at han var så kontrollerende overfor henne og at hun var så sky. De to gikk ofte med solbriller og virket redde for å bli sett.

- Et par ganger ble hun sittende i bilen og sa at hun sov. Jeg fortalte til folk at jeg hun aldri så på meg og at han alltid snakket for henne. Jeg tenkte «ja, ja, de går vel igjennom tøffe tider», forteller Griffin Barry.

Det var først da noen viste ham etterlysningsbilder av Tad Cummins og skoleeleven at vaktmesteren forsto at paret ikke var de dem utga seg for å være. Onsdag kveld kontaktet han politiet, skriver NBC News.

Torsdag morgen ble paret tatt av politiet.

Cummins er nå tiltalt for å ha fraktet en mindreårig over delstatsgrenser med det formål å ha sex. Han vil også tiltales for seksuell omgang med mindreårig og kidnapping når han utleveres til Tennessee.