Luxembourg: Nazistene har igjen inntatt Bundestag

Nazistene har igjen inntatt folkeforsamlingen i Tyskland, sier Luxembourgs utenriksminister Jean Asselborn, som viser til at AfD kan bli tredje største parti.

Asselborn viser til framgangen for høyrepopulistiske Alternativ for Tyskland (AfD). Partiet blir tredje største parti med 13 prosent og kommer inn i Bundestag, ifølge målinger som forelå da valglokalene stengte klokken 18 søndag kveld.

NAZISTENE; Luxembourgs utenriksminister Jean Asselborn er bekymret over AfDs store fremgang.

– 70 år etter slutten på krigen, sitter nazistene igjen i Bundestag, sier Asselborn til DPA.

- Ekstra bekymring



Han viser til at partier på ytre høyre går fram i mange land. Men, sier han:

– Når det skjer i Tyskland, er det grunn til ekstra bekymring på grunn av landets historie.

– Alle demokratiske partier i Tyskland må nå stå samlet, uansett om de er i regjering eller opposisjon, oppfordrer han.

Det jødiske sentralråd



Også tyske jøder er bekymret for AfDs oppslutning.

AfD utgjør den største utfordringen dette landet har stått overfor siden krigen, uttaler det tyske jødiske sentralrådet.

– For første gang har et høyrepopulistisk parti med sterke forbindelser til høyreekstremisme blitt stemt inn i Bundestag, heter det i en uttalelse som Zentralrat der Juden in Deutschland publiserte på sitt nettsted søndag kveld.

– Vi forventer at våre demokratiske krefter avdekker AfDs sanne ansikt og blottlegger partiets tomme, populistiske løfter, skriver det jødiske sentralrådet videre.

Tredje størst

Valget er et gjennombrudd for Alternativ for Tyskland (AfD) på ytre høyre fløy. Partiet ligger ifølge prognosene an til å få 13,5 prosent av stemmene.

AfD blir dermed tredje største parti.

– Vi skal jage dem! sier Alexander Gauland, én av partiets to ledere.

– Nå skal vi ta vårt land og vårt folk tilbake, sier Gauland ifølge nyhetsbyrået DPA.

NY PERIODE: Statsminister Angela Merkel får flest stemmer ifølge prognosene, men går tilbake fra forrige valg.

Lover ny koallisjon



Tysklands statsminister Angela Merkel sier hun nå vil utforske alle muligheter for en ny regjeringskoalisjon.

– Vi ønsker å danne regjering, og ingen regjering kan dannes uten oss, sier Merkel.

Hun erkjenner likevel at prognosene tyder på et svakere resultat enn ønsket for hennes kristenkonservative partiallianse CDU/CSU.

Les mer: Merkel størst, men går kraftig tilbake



Nå lover hun å utforske alle muligheter for en ny koalisjon.

Det sosialdemokratiske partiet SPD har varslet at det vil trekke seg fra den sittende storkoalisjonen med CDU/CSU og gå i opposisjon.

En prognose fra Infratest dimap tyder på en oppslutning på 32,9 prosent for CDU/CSU. Med et slikt resultat vil partialliansen bli klart størst, men gå tilbake 8,6 prosentpoeng fra valget i 2013.

