Lyn slo ned under svensk fotballkamp - tre skadet

Minst tre personer er fraktet til sykehus etter et lyn slo ned under en 2. divisjonskamp i fotball på Nösnäsvallen i Stenungsund sørvest i Sverige lørdag ettermiddag, skriver expressen.se.

Kampen mellom Steungsund og Vänersborg ble stoppet etter at lynet slo ned i gressmatta.

- Det kom helt uten forvarsel. Det regnet litt, og så slo det bare til. Jeg sto selv ved innbytterbenken og falt sammen. Da jeg reiste meg opp så det ut som en slagmark på gressmatta - alle lå nede, sier Vänersborg-trener Frank Rosendahl til den svenske avisa.

- Det kjentes ut som et slag mot hodet. Etter at jeg kviknet til etter et par sekunder så jeg alle ligge nede. Man kunne ikke helt skjønne det. Det var et stort sjokk, sier Stenungsund-trener William Lundin.

Lynet slo ned rundt 35 minutter ut i kampen. De fleste spillerne skal ha søkt ly i garderoben, men noen ledere ble igjen for å hjelpe de som fortsatt lå nede på gresset, skriver expressen.se.

- Det kom fra ingensteds og bare smalt til. Åtte til ti spillere bare datt sammen midt på banen. Det hadde regnet tidligere i Stenungsund, men ingenting tydet på tordenvær. Det var helt makeløst, sier Fredrik Roos, som er markedsansvarlig for Stenungsunds IF, til TT, ifølge NTB.

Første ambulanse kom til stedet etter fem minutter. Ingen ble alvorlig skadet, men tre personer, hvorav to spillere fra bortelaget Vänersborg og én fra hjemmelaget Stenungsund, ble tatt med til sykehus for kontroll og obervasjon.

