Macron og Putin begravde stridsøksen

ANNONSE

Før det franske presidentvalget møtte Putin Macrons motkandidat Marine Le Pen, men under mandagens pressekonferanse nektet han for å ha støttet henne framfor Macron.

Putin avviste også anklagene fra Macrons valgkampmedarbeidere om at russiske hackere forsøkte å påvirke utfallet av det franske presidentvalget.

Propaganda

Macron anklaget i valgkampen Kreml for å drive en svertekampanje mot ham, via statlige russiske medier.

Mandag fulgte han opp dette og anklaget de to russiske mediene Russia Today og Sputnik for å spre falske nyheter, men uten direkte å anklage den russiske ledelsen for å stå bak.

– Propaganda-organer, lyder karakteristikken fra Macron, som nektet journalister fra de to mediene adgang til sine valgkampmøter. Putin kommenterte ikke utfallet.

Styrket samarbeid

Ifølge Macron ønsker Frankrike nå å styrke samarbeidet med Russland, særlig i kampen mot terror og krigen i Syria, der Putin regnes som en av president Bashar al-Assads fremste allierte.

Putin understreket mandag viktigheten av å forsvare den syriske staten og hevdet at dette er helt avgjørende for å kunne bekjempe terrorisme på en effektiv måte.

Macron sa at han ønsker en demokratisk overgang i Syria, men ikke dersom staten rakner. Han gjorde det også helt klart at Frankrike ikke kommer til å akseptere bruk av kjemiske våpen i Syria,

– Vi har trukket en klar grense: Bruk av kjemiske våpen, uansett av hvem, sa Macron, som lovet at dette i så fall vil resultere i «et umiddelbart svar» fra Frankrikes side.

Menneskerettigheter

Macron tok også opp menneskerettighetssituasjonen i Russland under samtalen med Putin og lovet å følge nøye med på utviklingen. Han trakk særlig fram situasjonen for lesbiske, homofile, bifile og transkjønnede i Tsjetsjenia.

Myndighetene i den russiske republikken hevder at det ikke finnes homofile der, men ifølge russiske medier er flere hundre LHBT-personer pågrepet og torturert de siste månedene.

Samme dag som Putin besøker Paris, ble det kjent at Frankrike hadde tatt imot en homofil tsjetsjener som flyktning.

Uenige om sanksjoner



Russlands forhold til Frankrike og resten av EU har vært på frysepunktet siden 2014, da russerne annekterte Krim-halvøya i Ukraina. Russland anklages også for å støtte de Moskva-vennlige separatistene i Øst-Ukraina.

EU har innført sanksjoner mot Russland, men til ingen nytte, mener Putin.

– Vestlige sanksjoner mot Russland bidrar ikke til å løse konflikten i Ukraina, sa han under mandagens pressekonferanse.

– La oss kjempe for å bli kvitt alle restriksjoner i den globale økonomien, sa han.

Har du sett denne populære videoen?