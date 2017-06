Macron: Parisavtalen kan ikke reforhandles

ANNONSE

OSLO/NEW YORK (NTB/Nettavisen): Macron snakket med Trump på telefon torsdag, kort tid etter at Trump kunngjorde at han trekker USA fra Parisavtalen.

Samtidig utstedte Frankrike, Tyskland og Italia en felles uttalelse der de understreker at Parisavtalen ikke kan reforhandles.

Trumps beslutning har vakt sterk kritikk fra både politikere, miljøorganisasjoner og mange andre over hele verden. Elon Musk har annonsert at han trekker seg fra et råd som gir Trump anbefalinger.

- Jeg forlater presidentens råd. Klimaendringene er reelle. Å forlate Paris-avtalen, er ikke bra for verken USA eller verden, sier Musk.

This is the full joint statement from the leaders of Germany, Italy and France on Pres. Trump’s climate agreement decision. pic.twitter.com/392YTBnCnG — NBC Nightly News (@NBCNightlyNews) June 1, 2017

- Jeg er svært skuffet over at Trump-administrasjonen har besluttet å trekke USA ut av den viktigste klimaavtalen verden har kommet til enighet om. Vi vil fortsette klimaarbeidet med uforminsket kraft, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding.



- Det er nå avgjørende at utviklingsland som trenger støtte til å gjennomføre sine mål og planer under Parisavtalen får klar beskjed om at slik støtte vil være tilgjengelig også uten USA. Norge skal bidra med vår del i dette arbeidet, sier utenriksminister Børge Brende.

En rapport som FNs miljøprogram utarbeidet i november, fastslår at temperaturen på kloden ligger an til å stige med mellom 2,9 og 3,4 grader dette århundret.

Dette vil føre til flere ekstreme stormer, lengre tørketider og en økning i havnivået.

Verdensbankens analyser konkluderer med at dette vil sette 1,3 milliarder menneskeliv i fare og kunne koste det internasjonale samfunnet 158 tusen milliarder innen 2050.

