Macron talte til 20.000 på valgmøte i Paris

Søndag avgir franskmenn sin stemme i første valgomgang i presidentvalget. På en meningsmåling gjennomført av IFOP mandag, får sentrumskandidaten Emmanuel Macron 23 prosents oppslutning, mens høyreorienterte Marine Le Pen følger med 22,5 prosent.

Den konservative kandidaten François Fillon får 19,5 prosent, det samme som ytre venstrekandidaten Jean-Luc Mélenchon.

Lovet et åpent Frankrike



Fortsatt sier rundt en av fire velgere at de ikke har bestemt seg for hvem de skal stemme på.

Ifølge en måling utført av OpinionWay ligger både Macron og Le Pen an til å en oppslutning på 22 prosent, Fillon får 21 prosent og Melenchon 18 prosent.

Seks dager før første valgrunde møtte 20.000 personer opp for å høre Macron tale i Paris, opplyser arrangørene. Han lovet et åpent Frankrike, og sa at «vår generasjon er klar for forandring». Med tydelig referanse til motstander Le Pen sa han at franske velgere har valget mellom "håp og mot over resignasjon".

Valgkamp via båt



Melenchon benyttet også andre påskedag til å spre sitt politiske budskap. Ved hjelp av en båt gjennom Paris' kanaler drev han valgkamp mandag, mens Fillon på sin side har flyttet valgkampen til Nice.

Mandag kveld holder Nasjonal front valgmøte i Paris. Nyhetsbyrået Reuters melder om mindre sammenstøt mellom politi og et sted mellom 60 og 80 demonstranter nordøst i Paris, i forkant av valgmøtet i nærheten.

Noen av motstanderne av det høyreorienterte partiet skal ha kastet trebiter, og politiet svarte med tåregass.

