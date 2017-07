Macron varsler radikale endringer

Frankrikes president Emmanuel Macron varsler radikal kursending og vil blant annet kutte i antallet representanter i den franske nasjonalforsamlingen.

– Fram til nå har vi vært på feil spor, vi har foretrukket regler, ikke initiativ, sa Macron i en tale til begge kamre i nasjonalforsamlingen mandag.

Den franske presidenten varslet deretter «en radikalt ny kurs» og tok blant annet til orde for å kutte antallet folkevalgte i begge de to kamrene i nasjonalforsamlingen med en tredel.

Underhuset i den franske nasjonalforsamlingen har i dag 577 representanter, mens senatet har 348.

Han vil også endre valgsystemet slik at «alle tendenser på rettferdig vis blir representert» i nasjonalforsamlingen.

Oppgjør med EU

39 år gamle Macron tok videre et oppgjør med EU, som han mener har «gått seg vill» og etterlyste «en ny generasjon ledere».

– De siste ti årene har vært grusomme for Europa. Vi har håndtert kriser, men vi har gått oss vill, sa han.

Britenes beslutning om å forlate EU ser Macron som «et symptom» på «en svikt vi må være modige nok til å møte».

Mislykkede intervensjoner

Macron tok også et oppgjør med fransk utenrikspolitikk i talen til de folkevalgte, varslet ny satsing på diplomati og en strategisk gjennomgang av bruken av fransk militærmakt i utlandet.

Den franske presidenten mener blant annet at det var galt av Frankrike å slutte seg til NATOs bombing av Libya, som endte med Muammar Gaddafis fall og resulterte i kaos og anarki.

– Hva kom egentlig ut av disse intervensjonene, spør Macron.

– Ødelagte land der terroristgruppene nå trives, svarer han selv.

Opphever unntakstilstanden

Macron lover videre å oppheve unntakstilstanden som ble innført etter terrorangrepene som kostet 130 mennesker livet i Paris i november 2015.

– Jeg vil gjenopprette det franske folks friheter ved å oppheve unntakstilstanden til høsten, for disse frihetene er en forutsetning for et sterkt demokrati, sa han mandag.