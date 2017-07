Madison (14) døde da hun ladet mobiltelefonen på badet

Badet da ulykken skjedde.

14 år gamle Madison Coe omkom søndag da hun brukte mobilen sin som lå til lading, mens hun var i badekaret.

Moren og bestemoren forteller til KBCD at jenta enten satte mobilen til lading eller tok tak i den, da hun var i badekaret hjemme hos faren i Lovington, New Mexico.

- Hun var snill mot alle og alle elsket henne, sier bestemoren Donna O’Guinn.

Familien ønsker å forhindre at noe lignende skjer med andre, og har opprettet en innsamlingsaksjon på nettsiden Go Fund Me kalt «Madison Coe Memorial Fund».

På en dag er det samlet inn nærmere 50.ooo kroner.

- Dette er en tragedie som ikke trenger å skje andre, og vi ønsker at noe godt skal komme ut av det, at man ikke må bruke mobilen på badet når den står i laderen.

Familien har delt historien på Faceboook som ledd i å advare andre, og responsen har vært stor.

- Det er overveldende å oppdage at fremmede tar historien vår og deler den for å beskytte andre barn eller voksne. Vi har ingen å miste, sier O’Guinn.

- Vi må være bevisste og lære barna våre at elektrisitet og vann ikke får sammen. Vi kommer til å savne henne alle sammen, hun har en spesiell plass i hjertet mitt.

Madison er ikke den første som er rapportert død som følge av mobillading på badet. Det skjer ikke ofte, heldigvis, men faren er der altså.

I vår advarte Oslo brann- og redningsetat mot å lade mobilen om natten, og i hvert fall ikke om laderen ikke er original.

- Vårt inntrykk er dessverre at dette er noe folk tar for lett på. Og det er særlig viktig å understreke at lading med mobiler og andre duppeditter ikke må skje om natta. Røyken fra en lader alene kan være nok til å ta liv på soverommet, sa Sigurd Folgerø Dalen til Nettavisen i mai.