Madsen har ikke endret forklaring om Walls dødsårsak

Danske Peter Madsen fastholder at han ikke vet hvordan journalisten Kim Wall døde.

Tirsdag sendte dansk politi ut en pressemelding der det ble hevdet at Madsen hadde tilstått å ha partert Kim Wall, og at han hadde endret forklaring når det gjelder dødsårsak.

Mens Madsen tidligere hevdet at den svenske journalisten døde etter å ha fått en tung luke i holdet, ble det i tirsdagens pressemelding hevdet at han under avhør hadde sagt at hun døde av kullosforgiftning mens han selv befant seg på i tårnet på ubåten.

Madsens forsvarer bestrider at han har sagt dette i avhør, og dansk politi medgir nå at det var galt.

– Det stemmer at Peter Madsen selv ikke har sagt at hun døde av kullosforgiftning, sier visepolitiinspektør Jens Møller Jensen.

Ifølge Møller Jensen har Madsen sagt at Wall «kan ha dødd av kullosforgiftning», men uten å kunne fastslå dette.

Dette er i tråd med hva forsvareren Betina Hald Engmark sier.

– Min klient vet ikke hvordan hun døde, sier hun til dansk TV 2.

Forsvareren bestrider derimot ikke at Madsen i avhør har tilstått å ha partert liket av Wall, før han dumpet kroppsdelene til havs.

Madsen er siktet for drap, likskjending og grove seksuelle overgrep under særdeles skjerpende omstendigheter.

Saken mot ham starter i København tingrett 8. mars neste år.

