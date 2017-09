Malaria i Hellas og Kypros–Folkehelseinstituttet ber reisende beskytte seg

Etter 50 år som malariafritt, er flere personer smittet i Hellas, Kypros og Italia. - Reisende bør være nøye med myggstikkbeskyttelse, ifølge Folkehelseinstituttet.

Det er det europeiske smittevernsenteret ECDC som har fått flere rapporter om malariatilfeller i de to landene i sommer.

– Det er ikke meldt om malariatilfeller blant norske reisende, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI).

Første siden 1967



Videre skriver FHI at malariasituasjonen i de to landene ikke gir grunnlag for å anbefale bruk av forebyggende malariamedikamenter eller å fraråde reiser dit.

– Risikoen for malariasmitte hos reisende til de aktuelle områdene i Hellas og Kypros anses som liten, og foreløpig er det usikkert om de rapporterte tilfellene fra Hellas og Kypros innebærer at malaria igjen vil bli etablert i disse områdene, sier seniorrådgiver Emily MacDonald ved Folkehelseinstituttet.

KAN VÆRE FARLIG: Malaria kan overføres til mennesker av mygg infisert med en av fire ulike parasitter.

Les også: Bill Gates gir bort 37 milliarder kroner



Hellas ble erklært malariafritt i 1974, men siden 2009 har det vært rapportert sporadiske tilfeller av malariasmitte i landet. Kypros ble erklært malariafritt i 1967, og sommerens rapporter om smitte er de første siden den gang.

Myggsesongen i de to landene er hovedsakelig fra mai til oktober.

4-åring døde



Tidligere denne måneden døde en fire år gammel jente av malaria i Italia. Én mulig forklaring er at malariamygg er kommet til landet på grunn av klimaendringene.

– Jeg har aldri før sett et slikt tilfelle, det er et mysterium, sa Claudio Paternoster, leder avdelingen for smittsomme sykdommer ved Santa Chiara-sykehuset i Trento, hvor jenta først var innlagt.

Fireåringen ble innlagt av andre årsaker, men kom i kontakt med to barn som hadde fått malaria under en reise til Burkina Faso. Lørdag fikk hun selv diagnosen malaria, og natt til mandag døde hun.

Les også: Svenske forskere kan ha løst malaria-gåte



Bestemte myggarter



Det er bare noen få myggarter som er i stand til å overføre malaria fra person til person, og disse artene har ikke eksistert i Italia på lang tid. Men Paternoster mener det er en mulighet for situasjonen nå har endret seg.

Han peker på at sommeren i år var svært varm, og at klimaet endrer seg. Det kan ikke utelukkes at malariamygg har kommet tilbake til Italia, ifølge legen.

En annen mulighet er at enkelte italienske myggarter har fått nye egenskaper og blitt i stand til å overføre sykdommen.

Malaria var utbredt i Italia på 1800-tallet. Men etter at sumpområder hvor myggen levde ble drenert, ble landet erklært malariafritt i 1962.

Fakta: Fakta om malaria

* Febersykdom som kan overføres til mennesker av mygg infisert med en av fire ulike parasitter. * Symptomer: Kraftige frysninger som oppstår 7–14 dager etter myggstikket og følges av slapphet, feber, hodepine, svimmelhet, magetrøbbel, muskel- og leddsmerter og tørrhoste. * Uten behandling kan den farligste formen, Plasmodium falciparum, være dødelig. Den står for 40 til 60 prosent av alle malariatilfeller. Barn er spesielt utsatt for å dø av sykdommen. * De siste årene har antall malariatilfeller i verden gått betydelig ned. I 2013 ble 198 millioner mennesker smittet, og 584.000 døde. I 2015 hadde antall døde sunket til 429.000 mennesker. Dette er en nedgang fra 233 millioner smittede og 985.000 døde i 2000. * Sykdommen kan forebygges og behandles. Utdeling av myggnett er et viktig tiltak for å hindre smitte. * Fra og med neste år skal verdens første malariavaksine testes ut på 360.000 barn i Kenya, Ghana og Malawi. Barna må vaksineres fire ganger, første gang når de er fem måneder gamle, siste gang når de er to år. (Kilde: Store norske leksikon, WHO)

Mest sett siste uken