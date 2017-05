Manchester: Ny væpnet aksjon

ANNONSE

Tidligere onsdag ble tre nye menn pågrepet, etter at en 23-åring ble pågrepet tirsdag. Det skriver Manchester Evening News.

Bygninger rundt ble evakuert og en t-banelinje stengt, som ledd i den tungt væpnede aksjonen.

- Brannalarmen gikk i bygget for 20 minutter siden. Jeg gikk ned, men i stedet for å møte på brannvesenet var det maskert politi med maskinvåpen, sier Louise Bolotin.

Politi bekrefter at de har vært inne i et bygg som del av etterforskningen etter det som regnes som et terrorangrep mandag.

- Politi undersøkte en adresse i sentrum av Manchester som del av etterforskningen av den fryktelige hendelsen i manchester Arena.

Salman Abedi (22) er bekreftet å være selvmordsbomberen som angrep Manchester Arena mandag kveld. 23-åringen som ble pågrepet i går skla være broren til Abedi.

- Det var et mer sofistikert angrep enn de vi har sett før, og det virker sannsynlig - mulig - at han ikke handlet alene, sa innenriksminster Amber Rudd.

Britiske myndigheter har høynet trusselnivået til «kritisk», som er det høyeste nivået. Innenriksminsiter Rudd tror det hevede trusselnivået vil være midlertidig.

22 personer er bekreftet døde, og 20 kritisk skadd. Ytterligere 44 er innlagt på sykehus, og flere titalls andre fikk lettere skader.