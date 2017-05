Manchester-terror: Adams venninne Olivia ble drept: - Han har skader som vil forandre livet hans

ANNONSE

20 mennesker er kritisk skadd etter selvmordsbomben i Manchester, som så langt har kostet 22 mennesker livet.

- Fryktelige skader



Jan Rouse, i Great Manchester Helse og sosialstyre, bekrefter overfor BBC at mange av skadene er livstruende.

- Det er traumatiske skader som kan man forvente etter bruk av en slik bombe og nærheten til de som ble truffet. Det er snakk om skader på vitale organer, det er snakk om mulig amputering av armer og ben, det er objekter som sitter fast, alle de fryktelige skadene du kan forvente etter det som skjedde.

Bomben, en hjemmelaget tønnebombe, har forårsaket store skader. Fylt med metallbiter gjorde den stor skade, og ofre har beskrevet hvordan det kjentes som om huden brant da de ble truffet.

Alle sykehusene i Manchester-området har tatt inn pasienter til behandling. I tillegg til de 20 kritisk skadde, er det 39 med andre alvorlige skader. I tillegg er 60 lettere skadd. Køene for å donere blod har vært lange siden mandag, og det rapporteres at voksne skadde har nektet å la seg behandle, for å heller la barn og unge som ble skadd i angrepet, få nødvendig behandling.

SKADDE: Lizzie Murtagh og datteren Olivia Homer ble begge skadd av metallbiter, og har delt bilder av klær og skader. - Vi var blant de heldige, sier moren.

- Vi er de heldige



Mor og datter Lizzie Murthag og Olivia Homer (12) var på konserten, og ble behandlet på sykehuset Manchester Royal.

- Jeg kjente ikke noe med en gang, jeg tok bare tak i Olivia, det var folk som blødde over alt på gulvet. Jeg måtte hoppe over en kvinne, alle skrek. Jeg begynte å rope «å kjære gud, herregud», mens jeg dro Olivia med meg, jeg skjønte hva som hadde skjedd og jeg fikk panikk ved tanken på at det kunne sprenge en bombe til, forteller hun til BBC.

Begge blødde, og ble truffet av metallbiter som trengte gjennom klærne.

- På sykehuset sa de at det var skruer, muttere og metallbiter i bomben. Det var så nærme vi var, vi var blant de heldige.

Mistet venninene - og kanskje synet



Moren til Adam Lawler (15), Sally, forteller at legene kjemper for å redde sønnens syn. Han og venninnen Olivia Campell hadde vært på konserten og var blant de første som var på vei ut etter den var ferdig, da bomben smalt.

Adam hadde ringt moren i panikk ti over halv elleve, men så hørte hun ikke mer før politiet kontaktet henne kvart over 4 på natten. Da var han innlagt på sykehus, med et brukket ben, skader på en arm og kutt i ansiktet og nakke, i tillegg til øyeskaden.

- Han har skader som vil forandre livet hans.

Moren til Olivia lette i fortvilelse etter sin 15-åring hele tirsdagen, og på ettermiddagen kom beskjeden hun fryktet. Olivia er blant de 22 drepte.