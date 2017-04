ANNONSE

Eksplosjonen fant sted ved en kirke i Tanta i Nildeltaet nord for Egypts hovedstad Kairo, og det er mistanke om en bombe, melder TV-stasjonen Al Arabiya.

Tallet på antall døde og skadede er høyst usikkert og kan stige.

Rundt 10 prosent av Egypts 85 millioner innbyggere er koptiske kristne.

I desember ble 27 mennesker drept og over 30 såret da en selvmordsbomber slo til mot Sankt Markus-katedralen i Kairo. Den ytterliggående islamistgruppa IS påtok seg ansvaret for terroraksjonen.

