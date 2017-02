Mange fikk pusteproblemer på flyplassen i Hamburg

ANNONSE

Flyplassen var ved 14-tiden åpen igjen, og hundrevis av passasjerer som hadde ventet ute i kulden, strømmet inn i terminalbygningen.

Det er fortsatt uklart hva som har skjedd, men det er mistanke om at et giftig stoff har spredt seg via flyplassens luftanlegg.

Om lag 50 personer klaget over pusteproblemer og sviende øyne, melder nyhetsbyrået DPA. Hjelpemannskap vurderte om de burde sendes til sykehus.

De som ble evakuert, måtte vente utendørs i kuldegrader. Alle flygninger ble stanset i flere timer søndag formiddag.

Evakuerte reisende venter utenfor flyplassen i Hamburg.