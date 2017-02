ANNONSE

Saken er nå politianmeldt. Spørsmålet man nå stiller seg, er om mannen kunne ha vært i live hvis han ikke hadde blitt erklært død i sitt hjem.

Den tragiske saken fant sted i Odense i Danmark 31. januar i år. Helsepersonell rykket ut til mannens bolig etter melding om at han hadde fått et illebefinnende.

Akuttlegen erklærte mannen død på stedet. Ambulansen kjørte mannen derfor til Intervallstuen ved Odense Universitetshospital i den tro at han var død.

Når man ligger på intervallstuen, så skal man være død (...) Generelt kan man si at hvis man er død, så beveger man seg ikke

- Sykepleieren som mottok pasienten, så at han hadde rykninger i hånden, skrev sjefen for ambulansetjenesten i region Syddanmark, i en intern e-post.

Bevegelsene gjorde at pasienten i all hast ble fraktet til traumeavdelingen der han blir forsøkt gjenopplivet. Legene registrerer aktivitet i hjertet, men etter kort tid stopper hjerteaktivitet.

Sykehuset har nå rutinemessig levert en politianmeldelse, og Styrelsen for Patientsikkerhed skal nå undersøke saken.

- Når man ligger på intervallstuen, så skal man være død. Og det er man, i følge reglene, når all hjerte- og lungefunksjon har opphørt for godt, eller når hodet er adskilt fra kroppen. Så hvis man ikke er død, må man naturligvis ikke ligge på intervalstuen. Generelt kan man si at hvis man er død, så beveger man seg ikke, sier Henrik L. Hansen ved Styrelsen for Patientsikkerhed, til Ekstra Bladet.