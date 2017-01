Mann dømt for tyveri av 30 kjendisers nakenbilder

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): 29 år gamle Edward Majerczyk fra Chicago i USA ble denne uka dømt for å ha hacket de elektroniske kontoene til 30 kjendiser og stjele deres personlig eiendommer, blant annet i form av nakenbilder og videoer.

Majerczyk utførte hackingen fra november 2013 til august 2014, og rammet blant andre Jennifer Lawrence og Kate Upton, samt 28 andre kjendiser. Den omfattende hackingen fikk kallenavnet «Celebgate» her i USA.

Den føderale dommeren Charles Kocoras kalte handlingen for «avskyelig» og dømte 29-åringen til ni måneders fengsel. Majerczyk ble også beordret til å betale 5700 dollar for å dekke kostnadene som én uidentifisert kjendis har hatt til terapitimer.

Majerczyk, som er sønn av to tidligere politiansatte, ga en kort uttalelse til retten hvor han ba om unnskyldning for den smerten han har påført ofrene og for å bringe skam over sin familie og sine venner.

- Jeg vil aldri slutte med å forsøke å bli bedre og bedre, sa Majerczyk ifølge Chicago Tribune.

JENNIFER LAWRENCE er én av 30 kjendiser som ble ofre for hackingen til Edward Majerczyk.

Et av ofrene er Hollywood-stjernen Jennifer Lawrence, som brøt sammen under et intervju med føderale agenter under etterforskningen i 2014.

- Hun ble svært opprørt og jeg måtte på et tidspunkt stanse intervjuet på grunn av hennes følelsessterke reaksjon på informasjonen som vi diskuterte. Hun sa at hun fikk et angstanfall og hun begynte å skjelve, fortalte en FBI-agent i et vitnemål.