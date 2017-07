Da kvinnene valgte å tisse på et skjult grøntområdet på Roskildefestivalen var de ikke alene.

Ifølge anklagen skal den den 49 år gamle tyske mannen ha filmet de uvitende kvinnene med et skjult kamera som han hadde installert i en ølboks.

Det skriver Politiken.dk onsdag

Ølboksen var konstruert slik at det var flytende væske kun i den øverste delen av boksen, så mannen kunne drikke av den mens han filmet.

Onsdag måtte mannen møte i Roskilde tingrett.

Han innrømmer å ha filmet kvinnene, men har ikke kommet med en full tilståelse. Derfor legger forsvareren ned forløpig påstand om full frifinnelse.

Den tyske mannen har forklart at han ikke husker alle detaljer så nøye, men at han følte seg skamfull da han filmet kvinnene.

Det var 26. juni at politiet som patruljerte festivalen la merke til at mannen holdt øye med kvinnene som latet vannet. Han ble raskt pågrepet, og det viste seg at han var i besittelse av 11 forskjellige videoklipp av tissende kvinner.