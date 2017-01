Mann gikk med saks i magen i 18 år før den ble oppdaget

ANNONSE

Vietnamesiske leger skal ha gjort noe så uvanlig som å fjerne en kirurgisk saks fra magen til en mann, ifølge avisen Toui Tre News. Bilde av saksen kan du se i bunnen av saken. Ifølge avisen, skal den 54 år gamle pasienten ha hatt saksen i magen i hele 18 år før den nylig ble oppdaget og fjernet.

Avisen siterer de involverte legene på at håndtaket på saksen skal ha begynt å ruste, og at saksen hadde festet seg til organer i 54-åringens mage.

Ifølge BBC skal kirurgspesialister ha blitt fløyet inn for bidra under mannens operasjon.

Pasienten skal først nylig ha merket noe til saksen, og har dermed klart seg gjennom mesteparten av de 18 årene uten å merke noe særlig til «blindpassasjeren».

Faktisk er noe så dramatisk som en trafikkulykke årsaken til at saksen ble oppdaget og senere fjernet fra mannens mage. 54-åringen skal nemlig ha vært involvert i en trafikkulykke i desember. Dermed endte mannen på sykehus, der en ultralydundersøkelse viste at det var noe uvanlig i mannens mage.

En undersøkelse nummer to fjernet, ifølge BBC, all tvil, og viste at det var en 15 centimeter lang saks i mannens mage, nær tarmen.

Pasienten hevder ifølge Toui Tre News at han ble operert ved Bac Khan General Hospital i 1998, og at han ikke har vært under kniven siden den gang.

Vietnamesiske helsemyndigheter har nå beordret det aktuelle sykehuset om å undersøke saken.