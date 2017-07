Mann kjørte inn i folkemengde i Helsingfors

Én person omkom og fire ble skadd da en mann kjørte bilen inn i en folkemengde i Finlands hovedstad Helsingfors fredag ettermiddag.

Finsk politi avviser at det var snakk om en terroraksjon og opplyser at bilføreren, en finsk mann i 50-årene, er pågrepet, mistenkt for å ha kjørt i ruset tilstand, skriver avisen Helsingin Sanomat.

Påkjørselen skjedde i sentrum av Helsingfors.

